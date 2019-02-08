كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 03:59 مساءً - شيرين عبد الوهاب تكشف تعرضها للتحرش الجنسي

تعرضت المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، لأسئلة صعبة، أثناء استضافتها في أول ظهور إعلامي لها، منذ طرح أحدث ألبوماتها الغنائية ” نساي “.

وكان في مقدمة الأسئلة المحرجة لشيرين عبد الوهاب، سؤال حول زيجاتها الثلاث، وآخرها من المطرب المصري، حسام حبيب، وطلبت منها تحديد أكثر زيجة كانت سعيدة بها.

وخلال اللقاء كشفت شيرين عبد الوهاب، عن تعرضها لمحاولات تحرش جنسي، ضمن مجموعة من التصاريحات النارية.