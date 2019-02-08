كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 03:59 مساءً - غادة والى تكشف عن طرح بنك ناصر أوعية ادخارية جديدة

أعلنت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، أن البنك لا يقتصر دوره على تقديم الخدمات الاجتماعية التى تستهدف توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى، وإنما يعمل كذلك على طرح العديد من المنتجات المصرفية والاستثمارية المختلفة، والتى يحقق منها أرباحا تستطيع أن تسهم فى تحقيق الجانب الاجتماعى التكافلى.

وأضافت الوزيرة، فى تصريحات اليوم، أن البنك قام بطرح أوعية ادخارية جديدة للأفراد الطبيعيين في صورة وديعة لمدة ثلاث سنوات و 5 سنوات بدورية صرف متعدده لضمان تلبية احتياجات كافه العملاء، لافتة إلى أن قرار استحداث هذه الودائع جاء فى إطار حرص البنك على تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تعمل على دفع قاطرة النمو الاقتصادى، وبما يحقق مصالح العملاء وجذب معاملات شرائح جديدة لم تكن تتعامل مع البنوك من قبل، فى إطار تنفيذ سياسة الشمول المالي التى تنتهجها الدولة .

وأشار الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك، إلى أن الودائع هى أحد الأوعية الادخارية التى تهم قاعدة كبيرة من العملاء، لذلك قام البنك بطرح باقة متنوعة من الودائع، حتى يكون للعميل حرية الاختيار بين مدد الودائع المختلفة منها ودائع 3 سنوات بعائد شهرى 14.25 %، وأيضا ودائع بعائد ربع سنوي 14.5%، هذا بالإضافة إلى ودائع لأجل 5 سنوات بعائد ربع سنوى 15.5% وعائد سنوي 16%، وجميع الودائع تكون تحت التسوية حسب ما يتم تحقيقه من أرباح فعلية وفقا للشريعة الإسلامية.

وأضاف فاروق إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بنسبة تصل إلى 80% من قيمة الشهادة، كما يمكن استرداد قيمة الشهادة بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها، لافتا إلى أن البنك قد سبق وأتاح عددا من الودائع الاستثمارية الأخرى، ومنها وديعة المصريين كوعاء ادخارى للأفراد الطبيعيين مدتها ثلاث سنوات بعائد 14.5% تحت التسوية، بالإضافة إلى طرح شهادة "رد الجميل" لكبار السن بعائد 17% لمدة سنة بدورية صرف سنويا .