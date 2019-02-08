بالصور - في خطوات بسيطة.. تعرف على طريقة عمل تمرين "السكوت" بالمنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

يعد تمرين السكوات من التمارين الرياضية التي يمكن ممارستها في المنزل، إذ يساعد على بناء عضلات الجسم وزيادة معدل حرق الدهون، ويحسن الحالة المزاجية.

ويستعرض لكم "لايف ستايل الخليج 365"، فوائد وطرق عمل السكوات للمبتدئين، حسب ما جاء في موقع "healthline".

1- يساهم السكوات في التخلص من السليوليت وشد الجسم، وتحسين مظهر الجلد، إذ يعمل على تحسين عمل الدورة الدموية.

2- يعمل على تقوية عضلات الجزء السفلي من الجسم، والتخلص من ألم العمود الفقري وهشاشة العظام، وأمراض الروماتيزم.

3- يساعد على تحسين الحالة النفسية، والتخلص من الطاقة السلبية، وزيادة النشاط والتركيز.

4- التخلص من السمنة، وزيادة نسبة حرق الدهون المتراكمة خاصة في منطقة البطن، والأرداف.

5- يحسن السكوات من عمل الأوعية الدموية، وتنظيم معدل ضربات القلب.

- طريقة عمل تمارين المبتدئين:

1- يجب الوقوف بجسم مفرود مع ترك مسافة بين القدمين، والنزول بالجسم للأسفل والحفاظ على الظهر مفرودًا، ومن الممكن الاستعانة بكرسي في البداية.

2-الوقوف مع محاولة فرد الجسم بالكامل ووضع الكرسي في الخلف، ثم وضع رجل على الكرسي والرجل الأخرى على الأرض مع النزول بالرجل الثانية.