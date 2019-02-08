كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 08:33 صباحاً - وائل جسار يتقمص شخصية "فريد الأطرش وجورج وسوف"-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

قال الفنان وائل جسار، إنه يجيد تقليد الفنانين والمطربين بشكل كبير، وخاصة في بعض الأغاني التي يعشقها، وقام جسار بتقليد صوت الفنان جورج وسوف فى أغنية " كلام الناس"، وذلك خلال حواره في أولى حلقات برنامج " حكايات لطيفة"، الذي تقدمه الفنانة التونسية لطيفة، على قناتى"DMC" و "أبو ظبى".

وقلّد جسار ، صوت الفنان الراحل فريد الأطرش في أغنية "حبينا"، الأمر الذى لاقى تصفيقاً حادًا من الفنانة لطيفة، قائلة :"برافو".

من ناحية أخرى، أكد جسار، أنه يشعر دائمًا أنه فى بداية مشوار حياته، ولا يشعر فى أى مرة أنه وصل للنجومية أو أن أي شيء يقدمه سيكون مقبولًا.