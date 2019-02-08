البيض مفيد للأطفال في عمر مبكر لهذه الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

عند تقديم بعض الأطعمة للرضيع مثل البيض وزبدة الفول السوداني يساعد ذلك على الوقاية من الحساسية تجاه هذه المأكولات، إذ حثّت دراسات حديثة على هذا التوجه على خلاف التوصيات القديمة التي كانت توجه بتأخير تقديم البيض.

ولتفادي الحساسية تجاه بعض الأطعمة قدّم للرضيع البيض والسمك وقليل من زبدة الفول السوداني في عمر مبكر، إذ تنصح التوصيات الصحية الحديثة بتقديم صفار البيض للطفل مع بداية تناوله للأطعمة الصلبة، أما إذا كان لدى العائلة تاريخ مع الحساسية ضد البيض فالأفضل تأخير تقديمه حتى يبلغ الصغير 12 شهراً.

وأظهرت دراسة نُشرت في مجلة "جاما" الطبية أن تقديم كميات قليلة أو معتدلة من زبدة الفول السوداني للطفل في عمر مبكر يمنع تطوّر الحساسية لديه تجاه هذا الطعام.

وينطبق الأمر نفسه على الأسماك، التي تعتبر من أهم مصادر دهون أوميجا 3 اللازمة لصحة القلب والدماغ. لكن لم تظهر التجارب أن تقديم الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين (القمح) للطفل يساعد على وقايته من حساسية الجلوتين.