كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 06:59 صباحاً - الري : تم استيعاب كافه الأمطار التى سقطت على المجارى المائية

كتبت : انجي بيومي

قال الدكتور يسري خفاجي، المتحدث باسم وزارة الري، إن الوزارة تعلمت من دروس الماضي، وقامت بإجراءات استباقية لمواجهة الأمطار والسيول، ولتفادي مخاطرهما.

وأضاف "خفاجي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد على فضائية «TeN»، مساء الخميس، أن الوزارة تعلمت من أخطاء الماضي حتى لا تتكرر أزمة السيول، موضحًا أن السيول التي سقطت في بعض المحافظات تم تخزينها والاستفادة منها وتقدر بـ100 ألف طن.

وتابع أنه تم استيعاب كافه الأمطار التى سقطت على المجارى المائية، وجارى المتابعة أولا بأول مع التأكيد على أعلى درجات الاستعداد للتعامل مع الأمطار المحتملة بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة، مؤكدًا أنه يتم الاستفادة من كل مياه الأمطار ونحمي المنشآت ونتأخذ كل الإجراءات الاحترازية.