كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 06:59 صباحاً - متحدث جامعة الأزهر : إحالة الطالب المسيئ للأقباط لمجلس التأديب للنظر في أمره

كتبت : انجي بيومي

قال أحمد زارع، المتحدث باسم جامعة الأزهر، تعقيبًا على الفيديو المسيء للأقباط، إنه يخالف تعاليم ومنهج الأزهر الشريف، متابعًا: "نحن نرفض إطلاق مصطلح الأقلية على أشقائنا في الوطن".

وأضاف "زارع" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع عبر فضائية "الرافدين+" مساء الخميس، أن مجلس إدارة الجامعة قرر إحالة الطالب الذي أساء للأخوة الأقباط لمجلس للتأديب للنظر في أمره، مضيفا: "ورغم أن الطالب أصدر فيديو يعتذر فيه عما فعله، ولكن رئيس الجامعة أصر على إحالته للتأديب والتحقيق معه وسيأخذ عقابه".

يذكر أن أحد الطلاب نشر مقطع فيديو مسىء للأقباط أمس الأربعاء، وفور علم إدارة الجامعة بذلك قررت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطالب وإحالته لمجلس تأديب.

وكانت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أمس الأربعاء، فيديو يظهر فيه طالب أزهري برفقة ثلاثة من أصدقائه وهم يرددون بعض العبارات التى تشبه ترانيم الصلاة الخاصة بالإخوة الأقباط بطريقة ساخرة، وفور علم إدارة الجامعة بذلك قررت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطالب وإحالته لمجلس تأديب.