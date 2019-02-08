كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 05:33 صباحاً - جدول مباريات اليوم الجمعة 8-2-2019.. القنوات الناقلة والمُعلقين

مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 9 فبراير 2019 والقنوات الناقلة. الأهلي يواجه حرس الحدود الساعة السادسة مساء، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري. ويلتقي كييفو مع روما الساعة التاسعة والنصف مساء في الدوري الإيطالي. النجم الساحلي يلعب مع الرجاء البيضاوي الساعة الرابعة مساء في البطولة العربية. وأخيرا، يلعب الفيحاء مع الاتفاق السعودي الساعة الثالثة إلا ربع مساء في الدوري السعودي. جدول مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 8 / 2 / 2019 بتوقيت القاهرة.. الدوري المصري: الأهلي ـ حرس الحدود.. على الساعة 18:00 ( النيل سبورت) إياب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال: النجم الساحلي التونسي ـ الرجاء الرياضي المغربي.. على الساعة 16:00 الدوري الإسباني: بلد الوليد ـ فياريال.. على الساعة 22:00 (بي إن سبورت 3) الدوري الإيطالي: كييفو فيرونا ـ روما.. على الساعة 21:30 (بي إن سبورت 4) الدوري الألماني: ماينز 05 ـ باير ليفركوزن.. على الساعة 21:30 (بي إن سبورت 5) الدوري الفرنسي: ديجون ـ مارسيليا.. على الساعة 21:45 (بي إن سبورت 6) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان: الفيحاء ـ الإتفاق.. على الساعة 14:45 (دوري بلاس 1) الباطن ـ الهلال.. على الساعة 19:45 (دوري بلاس 1) الدوري المغربي: نهضة بركان ـ المغرب التطواني.. على الساعة 22:00 7

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