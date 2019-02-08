كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 05:33 صباحاً - محمد معروف حكمًا لمباراة الأهلي وحرس الحدود

محمد معروف

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن حكم مباراة الأهلي وحرس الحدود، التي ستجمع بين الفريقين اليوم الجمعة، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي نظيره حرس الحدود على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة 21 بالبطولة.

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة، إدارة مباراة الأهلي وحرس الحدود تحكيميًا إلى الحكم محمد معروف، على ان يعاونه هاني عبد الفتاح وشهاب راشد، وسيد عبيد حكمًا رابعًا.

فيما يتواجد كلا من محمد صابر وحسن السندبيسي حكمًا خامسًا، في المباراة.

يحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 36 نقطة، فيما يحتل حرس الحدود المركز العاشر، برصيد 24 نقطة.