كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 05:33 صباحاً - توفيق عكاشة ينفعل على الهواء-فيديو



كتبت : شيرين عصملي انفعل الإعلامي توفيق عكاشة، بسبب صوت جرس هاتف محمول لأحد فريق برنامجه على الهواء. وعقب "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة اليوم"، مساء الخميس: "اللي معاه تليفون يقفله، لاني مش بحب تليفونات في الاستديو". ونوه "عكاشة"، بأنه طالب بتعديل الدستور بعد انتخاب الرئيس السيسي بحوالي 6 أشهر، مضيفا: "لما زهقت من المطالب قلت على الهواء".



كانت هذه تفاصيل خبر توفيق عكاشة ينفعل على الهواء-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.