كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 05:33 صباحاً - عامر حسين يكشف موعد حل أزمة الأهلي وبيراميدز

عامر حسين

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات عن موعد تقديم الحلول المقترحة لحل أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرفض بيراميدز مواجهة الأهلي في الدوري قبل خوض الفريق الأحمر لمباراته أمام الزمالك المؤجلة من الدور الأول.

وقال عامر حسين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملعب أون" المذاع على قناة "أون سبورت": "كل الحلول متاحة لإنهاء أزمة الأهلي وبيراميدز".

وأضاف: "لو استبدلنا موعد مواجهة الأهلي وبيراميدز يوم 28 من فبراير الجاري بلقاء القمة، سيكون هناك مشكلة لنادي الزمالك لأن الفريق سيكون له مباراة أمام بترو اتليتيكو في الكونفدرالية بعدها بثلاثة أيام".

وواصل: "لو رئيس الزمالك موافق على هذا الحل فهو لا يعلم الخريطة بشكل جيد، ولو يعرف ذلك فليخرج ويعلن موافقته على الاقتراح، وسأعلن عن الحلول يوم السبت المقبل".