كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 05:33 صباحاً - عبد المحسن سلامة : راضٍ جدًا عما قدمته من انجازات للصحفيين

كتبت : انجي بيومي

قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إنه راضٍ جدًا عما قدمه خلال توليه منصب نقيب الصحفيين، مشيرًا إلى أنه في بيانه قدم 10 إنجازات ضخمة قدمها خلال فترة أقل من سنتين.

وأضاف "سلامة"، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد على فضائية «TeN»، اليوم الخميس، أنه راضي عن ما قدمه للجماعة الصحفية في الفترة الماضية، حيث قدم 10 انجازات ضخمة خلال فترة تواجده على رأس نقابة الصحفيين".

وتابع: "أضخم زيادة لبدل التكنولوجيا والمعلومات حدث في عهدي، وحلم مستشفى الصحفيين تحقق في عهدي والأرض مخصصة من1 -2017، وسيتولى الشيخ سلطان القاسمي، حاكم الشارقة، تمويل بناء المستشفى، وسنبدأ السبت المقبل في الإجراءات الرسمية للبناء".

وأوضح: "لم أنفصل عن الزملاء في نقابة الصحفيين، وأردت التفرغ لمؤسسة الأهرام بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها الصحافة"، معلنًا كل دعمه للنقيب المقبل والمجلس المنتخب.