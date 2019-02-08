كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 05:33 صباحاً - أزهري : لعبة الكونكر في حكم القمار وحرام شرعًا

كتبت : انجي بيومي

أفتى عمرو جبران، أحد علماء الأزهر الشريف، بحرمانية لعبة "الكونكر"، وقال إنها من المحرمات وتضييع للوقت، والله والرسول حذرونا من ضياع نعم الله وهو الوقت.

وأضاف "جبران" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين عبر فضائية "الرافدين+"، أن اللعبة لا تخلو من المقامرة، والله يقول: "إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه".

وتابع: "هذه اللعبة إن لم تكن قمارًا فهي في حكم القمار الذي حرمه الله، أنا اتجرأ على شيء حرمه الله واعتبره من كبائر الذنوب".