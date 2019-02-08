كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 05:33 صباحاً - هيثم شاكر يحكى ذكرياته في "شريط كوكتيل

كتبت : شيرين عصملي

قال المطرب هيثم شاكر، إن ألبومه الجديد على وشك الظهور، مشيراً إلى أنه كان يحرص على عمل شريط كوكتيل، قائلاً:"كنت بشترى شريط بـ 3.5 جنيه، وأروح للراجل بتاع الكاسيت وأحضر أسماء الأغانى فى ورقة، وأفوت عليه تانى يوم يكون جهزهولى، حسب المود اللى أنا فيه".

وأضاف "شاكر"، خلال لقائه ببرنامج "شريط كوكتيل"، على فضائية "الحياة"، مع الفنان هشام عباس، أن أول ألبوم كامل له كان "خليك جنبى" وبداية الانطلاقة، مشيراً إلى أن البداية كانت أغنية "أحلف بالله".

وأشار "شاكر"، إلى أنه كان يحب أغانى محمد عبد الوهاب، مردفاً:"شدنى عشان صعب وعنده تفاصيل فى صوته غريبة".