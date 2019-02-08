برلماني يعلن عقد جلسات حوار مجتمعي للنساء لمناقشة قانون الأحوال الشخصية

أعلن الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن تدشين ندوات وجلسات حوار مجتمعي للسيدات فقط، لمناقشة مشروعات القوانين المعروضة بالبرلمان، والتعرف على مطالبهن، ووضع حلولا جذرية لها.

وقال فؤاد، في بيان صحفي أمس، إن حضور تلك اللقاءات متاح لجميع السيدات دون إقصاء لأحد، وبحضور نائبات البرلمان.

وأضاف أنه تم وضع مشروع قانون متوازن، راعي في المقام الأول مصلحة الأطفال ووضع حلول تضمن تحقيق العدل بين المرأة والرجل وتعالج مساوئ القانون الحالي التي عانى منها الجميع، حيث أن الأحوال الشخصية ليست عراكا بين المرأة والرجل وإنما هو تنظيم للحياه الأسرية بكافة مراحلها.

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