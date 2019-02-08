كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 03:59 صباحاً - توفيق عكاشة: "كنت بوزع مرتبي على السعاة"

كتبت : شيرين عصملي

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه لو انتعش وضع السياحة، ووصل دخلها إلى 16 مليار دولار سنويا، سيصل سعر الدولار إلى 3 جنيه.

وكشف "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة اليوم"، مساء الخميس، سبب مهاجمته لقناة الجزيرة، موضحا أن الجزيرة كتبت على شاشتها خلال فترة يناير 2011 أن مصر قد سقطت، مؤكدا أن رسالة الجزيرة اتضحت أنها موجهة.

وأضاف: "كنت بخاف أخد مرتبي من التليفزيون المصري، وكنت بوزعه على السعاة"، لافتا إلى أنه كان يحصل فقط على كشف إنتاج عمله بالبرامج التي قدمها بالفعل.