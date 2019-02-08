كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 03:59 صباحاً - عضو صحة البرلمان : رواتب الأطباء في القانون الجديد تصل لـ 22 ألف جنيه شهريًا

كتبت : انجي بيومي

زف النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بشرى للأطباء والعاملين بالمجال الطبي، قائلًا إن رواتبهم في القانون الجديد ما بين 11 إلى 22 ألف جنيه شهريًا، وفقا للتخصص والدرجة العلمية الحاصل عليها.

وأضاف "مرشد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، المذاع عبر فضائية "الرافدين+"، مساء الخميس، أنه سيطبق في التأمين الصحي ببورسعيد والمستشفيات المركزية النموذجية، مؤكدًا أن رواتب التمريض والصيادلة وكل العاملين في المجال الطبي ستختلف.

وأشار "مرشد" إلى أن رواتب الممرضين ستصل لـ 7 آلاف، فيما سيقترب الصيادلة والأطباء والعاملين بالعلاج الطبيعي في الرواتب.