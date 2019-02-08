كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 03:59 صباحاً - الجندى: كل المنقولات بالشقة ملك للزوجة.. والعفش ملهوش علاقة بالمهر

كتبت : شيرين عصملي

حذر خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من عدم الوضوح في المعاملات المالية الخاصة بالمهر، عند الزواج مشددًا على أنه لا يجوز أن تحصل الزوجة على قائمة المنقولات مقابل المهر.

وتابع "الجندي" خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc" أن "كل ما في الشقة من منقولات ملك للزوجة، وهذه فتوى صادرة عن دار الإفتاء، وفى حال الاتفاق على مبلغ معين مقابل عفش، يكون هو وكيل عنها في التصرف، والعفش ليس له علاقة بالمهر".