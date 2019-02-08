كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 03:59 صباحاً - مصفف شعر صربي يبتكر "قصة" محمد صلاح لزبائنه-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

قال السفير عمرو الجويلي، سفير مصر في صربيا، إن الهوس باللاعب محمد صلاح وصل صربيا، حيث أقدم أحد الحلاقين الصرب بتصفيف شعر زبائنه بحيث تظهر على رأسه صورة نجم نادي ليفربول الإنجليزي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع على قناة «تن»، تقديم عمرو عبدالحميد، أن الكرة أصبحت أقرب وسيلة لتقريب الشعوب، لافتًا إلى أن مصفف الشعر خاض تدريبات لإتقان «قَصّة» محمد صلاح.

وأشار إلى أن مصفف الشعر الصربي متخصص في رسم وجوه المشاهير ومن بينهم محمد صلاح على شعر زبائنه، لافتًا إلى أن «المصفف» أكد أنه يهتم بإبراز لاعب كرة مشهور ومهاري ويتمتع بالأدب والأخلاق والالتزام مثل نجم المنتخب الوطني صلاح.

وأوضح أن مصمم الشعر طور «قَصّة» محمد صلاح خلال فترة طويلة بدأ قبلها بالتدريب، لافتًا إلى أن هذا الأمر يعد إبرازا للصورة الإيجابية لمصر.

واستعرض محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخبنا الوطني بعض المهارات الاستثنائية له من خلال فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وظهر محمد صلاح خلال الفيديو وهو يقيس دقة تصويباته في إصابة الهدف وصوب كرة القدم لتمر من دا الطوق كما وضع عبوة أحد المشروبات الغازية «كانز» أعلى الطوق ليصوب باتجاهها ويصيبه بنجاح، وعلق صلاح على الفيديو «خلف الكواليس...».