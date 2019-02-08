كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 03:59 صباحاً - الأعلى للأثار يكشف موعد الإنتهاء من المتحف المصري الكبير

كتبت : انجي بيومي

قال الدكتور مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار، إن المتحف المصري الكبير سيكون واحدًا من أهم متاحف العالم، حيث تم نقل 4 آلاف قطعة من مجموعة توت عنخ آمون إلى المتحف الكبير، بالإضافة إلى نقل 421 قطعة آثرية من المتحف المصري إلى المتحف الكبير.

وأشار "وزيري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن سيناريو عرض الآثار بالمتحف الكبير سيكون عالميا، معلنا أنه تم الانتهاء من أكثر من 80% من انشاءات المتحف، وبحلول سبتمبر المقبل سيكون تم الانتهاء منه بشكل كامل.

ولفت إلى أن هناك لجان تقوم بجولة على كل مخازن الآثار والمتحف لاختيار قطع آثرية لعرضها في المتحف، مؤكدا أن كل القطع الآثرية التي تم نقلها للمتحف الكبير تمثل قيمة كبيرة لا تقدر بثمن.