كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 03:59 صباحاً - دومينيك حوراني تنشر صورة و تكشف عن أماكن حساسة بجسمها +18 - اتفرج
دومينيك حوراني
شاركت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني جمهورها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، بصورة جديدة ، ظهرت من خلالها باطلالة كاجول أثارت إعجاب جمهورها.
ومن المعروف أن "حوراني" عارضة أزياء وممثلة لبنانية، اشتهرت بدور "هنادي" في فيلم "البيه رومانسي" عام 2009 مع محمد إمام وحسن حسني ولبلبة.
كما قدمت عددا من الأغاني التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، اشهرها اغنية "الليلة ديه يا عمدة" والتي صورتها بمنطقة الأهرامات في مصر.
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