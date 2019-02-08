كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 01:01 صباحاً - والد ضحية مصعد القليوبية يبكي على الهواء: "عاوز بنتي تخف"

كتبت : شيرين عصملي

بكى عصام على، والد الطفلة فرح، ضحية حادث مصعد القليوبية، على الهواء، قائلًا: "بنتي كانت أحلامها كبيرة في الدنيا، ومتفوقة في دراستها، أنا عايزها تخف وعايز يكون ليها أي علاج حتى لو هتسافر برا"، مشيرا إلى أنها أثناء لعبها مع شقيقتها سقطت بين المصعد والحائط لمدة ساعة كاملة.

وأوضح أن شقة أسرته في الطابق الأول، ولا يوجد مصعد في هذا الطابق ولكن لا يزال مكانه مفتوحًا، لافتًا إلى أنه نقل إلى هذه الشقة قبل الحادث بـ 4 أيام؛ بسبب مرض ابنته بالسكر وعدم تحملها للطوابق المرتفعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، أن الوضع الصحي لابنته حاليًا صعب للغاية، كونها فاقدة للوعي وتعاني من عصر في خلايا المخ.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي استجاب لحالة ابنته فور انتشار الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجه برعايتها، مؤكدا أن أحد الوزراء يتواصل معه وهناك اهتمام شديد بالحالة، كما تواصل معه وزير التربية والتعليم أيضًا.