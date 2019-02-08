كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 01:01 صباحاً - تركي آل الشيخ: الزمالك الأقرب للتتويج ببطولة الدوري

تركي آل الشيخ

أكد المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي، أنه يحلم بصعود فريقه لبطولة كأس العالم للأندية، على الرغم من حداثة عمر النادي المصري، الذي لم يمض على تأسيسه بالمسمي الجديد سوى 7 أشهر فقط.

وأوضح آل الشيخ، في حوار تليفزيوني، أن الدوري المصري لو انتظم، سيكون السباق منحصراً بين بيراميدز والزمالك على لقب المسابقة، رغم أنه يشعر أن الفريق الأبيض هو الأقرب للتتويج.

وأشار إلى أنه لم ينفق الملايين من الدولارات على تجربة بيراميدز هباءً، وليس من أجل الربح، بدليل أن الفريق تخطت قيمته التسويقية 61 مليون دولار، ويستطيع أن يصل إلى أسعار أكبر حال بيعه.

وأضاف مالك بيراميدز أن البعض يردد أن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني الجديد للفريق، جاء للعمل في مصر من أجل المال، معقباً: "من الطبيعي في عالم الاحتراف أن يتحكم المال في تحركات أي مدرب ولاعب، لكنه أيضاً يبحث عن النجاح".

وشدد على أن تجربته مع بيراميدز متطورة، وهدفها الوصول إلى أكبر النجاحات، موضحاً أنه يتمنى انتشار تجارب الاستثمار في الكرة المصرية من أجل تحقيق طفرة في مكونات اللعبة في البلد العربي.

وعن عدم انتظام بطولة الدوري، قال آل الشيخ: "هناك دول عديدة توجد بها أندية تشارك في بطولات خارجية، ولا يحدث بها ما يوجد في مصر، في السعودية والإمارات وأي دولة في أوروبا، وغيرها من قارات العالم".

وأبدى آل الشيخ حزنه الشديد بعد أن تعرض لسباب من جماهير النادي الأهلي في المدرجات دون سبب واضح، مشيراً إلى أنه مشجع لنادي القرن في الأساس ودعم النادي كثيراً.

واعترف أن مشكلته مع مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، مؤكداً أن الباب مفتوح للأهلي في أي وقت بعيداً عن مجلس الإدارة الحالي ولن يتعامل معه مجدداً وهو أمر أعلنه منذ فترة.

ونفى ما يتردد أنه أنفق كل هذه الأموال في بيراميدز عناداً في الأهلي ومسؤوليه، كما يحلو للبعض أن يشيع.

واختتم آل الشيخ تصريحاته، بالتأكيد على أنه يرحب بتبديل مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري يوم 28 فبراير/ شباط الجاري، لمسابقة الكأس، موضحاً أنه إذا تم رفض هذا الاقتراح فسيكون الأمر واضحاً لعدم اكتمال البطولة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري المصري، برصيد 42 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط خلف الزمالك المتصدر، وإن كان الأخير يمتلك في جعبته 3 مباريات أقل.