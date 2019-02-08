منى زكي تكشف أسباب اختيارها سفيرة للنوايا الحسنة

قالت الفنانة منى زكي، سفيرة اليونيسيف، إنها تم اختيارها في منصب سفيرة للنوايا الحسنة بسبب جديتها والتزامها: "أعمل كل شيء من قلبي وأؤمن كثيرًا بالأمور التي لها علاقة بالإنسانية"، مضيفة أن دور الفنان يأتي في تقديم مساعدات للأطفال، "المفروض يعمل الحاجة من قلبه ويبقى مصدقها بجد، لو عمل كده هايعملها صح".

وأضافت زكي، خلال حديث لها عبر فضائية "سكاي نيوز" عربية، أنها "اختارت العمل مع الأطفال، لأنه يجب أن يتم الاهتمام والاعتناء بهم، لكونهم فئة مهمة من مجتمعنا، ولكي يصل للعالم المشاكل التي تخصهم".

وأكدت أن الفنان الحقيقي هو من يعمل كل شيء من قلبه وبجدية حتى تكون الأمور صحيحة، وتصل للناس بسهولة وأكثر سلاسة.

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