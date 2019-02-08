منى زكي باكية: سوريا في وضع المخيمات منذ 8 سنوات

قالت الفنانة منى زكي، سفيرة اليونيسيف، إن اختيارها من قبل الأمم المتحدة للنوايا الحسنة، جاء بسبب جديتها في العمل والتزامها الشديد، مؤكدة أن دورها الذي تم اختيارها من أجله يتعلق بتقديم دعم إنساني للأطفال.
وأضافت زكي، خلال حديث لها عبر فضائية "سكاي نيوز" عربية، في نبرة غلبها البكاء: "سوريا في الوضع ده من 8 سنين، وفيه أطفال اتولدوا وهم عايشين في مخيمات".
وأكدت الفنانة منى زكي، أنها حاولت كثيرا زيارة مخيمات اللاجئين ولكن دون جدوى.
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