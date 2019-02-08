الامارات | «المسيرة في الحياة» على واجهة «أميركية الشارقة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «المسيرة في الحياة» على واجهة «أميركية الشارقة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتمحور موضوع اللوحة الضوئية حول الجامعة التي هي مثال لعائلة واحدة مثقفة مترابطة. من المصدر

تشارك الجامعة الأميركية في الشارقة في مهرجان أضواء الشارقة لعام 2019، الذي تنظمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، حيث تم اختيار الجامعة لتكون ضمن عدد من الصروح المعمارية المشاركة التي تستضيف عروضاً ضوئية تدمج بين فن وتراث الشارقة قام بتصميمها فنانون من مختلف دول العالم.

وتعرض اللوحة الفنية الضوئية «المسيرة في الحياة» للفنان جوليان كرويال على واجهة المبنى الرئيس للجامعة الأميركية في الشارقة كل ليلة من الآن وحتى 16 فبراير، ويتمحور موضوعها حول الجامعة التي هي مثال لعائلة واحدة مثقفة مترابطة تورث العلم جيلاً بعد جيل، حيث تتضمن هذه اللوحة أشكالاً رسمت باليد، تمثل أفراداً يتحركون ويعملون بجد تكريماً لطلبة الجامعة المبدعين.

ويستمتع الفنان ومصمم الحركة جوليان كرويال بوضع التصاميم من خلال العمل مع المواد التقليدية والرقمية على حد سواء، والتنويع بين استخدام الورقة والقلم وبين استخدام الشاشة التي تعمل باللمس لتحريك المشاهد والشخصيات. واستلهم الفنان أفكاره من الرسوم الهزلية الفرنسية البلجيكية وعناصر ثقافة البوب الأجنبية ليروي قصصاً مرحة من خلال الصور الثابتة والمتحركة مستخدماً وسائط متعددة.