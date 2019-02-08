الامارات | «دبي للعروس».. لأصحاب الهمم لمسة ومشغولات

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للعروس».. لأصحاب الهمم لمسة ومشغولات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، «معرض دبي للعروس 2019» بنسخته الـ22، الذي يعد الفعالية الأبرز لحفلات الزفاف وأنماط الحياة في منطقة الشرق الأوسط، ويستمر على مدى أربعة أيام في مركز دبي التجاري العالمي.

وتشارك وزارة تنمية المجتمع في فعاليات «معرض دبي للعروس 2019»، من خلال جناحٍ خاص يعرض منتجات قام بتصميمها أصحاب الهمم، من بينها منتجات «قلادة»، و«شوكولاتة تسنيم» و«أكريلك»، و«جنى للتمور»، حيث تأتي مشاركة الوزارة في المعرض ضمن إطار السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وسياسة تشغيل أصحاب الهمم، أعلن عنها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

حضر الافتتاح عدد من العرائس والمُقبلات على الزواج وعاشقات الموضة والجمال، إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام والضيوف. وتجاوز الإقبال خلال اليوم الأول للمعرض جميع التوقعات، حيث أتيح للزوّار فرصة استكشاف أحدث اتجاهات تصاميم فساتين الزفاف، والأزياء الراقية بأسعار معقولة، والاطلاع على مجموعة من المجوهرات وقطع الحُلي المذهلة، ولقاء نخبة من مشاهير التواصل الاجتماعي، فضلاً عن استكشاف مجموعة من العروض والحسومات على أحدث المنتجات المبتكرة للعناية بالشعر والصحة والجمال.

أكدت الوزيرة حرص وزارة تنمية المجتمع على المشاركة في إنجاح الأفكار التنموية المجتمعية، انطلاقاً من مبدأها المستدام «أسرة متماسكة.. مجتمع متلاحم»، وحفاظاً على دورها المحوري في تحقيق استقرار الأسر ودعم طموح الشباب المقبلين على الزواج من الجنسين، لتكوين أسر مستقرة ومتماسكة، مشيرة إلى مشاركة إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في المعرض، من خلال منتجات عصرية أبدعتها أنامل أصحاب الهمم، التي ستلفت أنظار زوّار المعرض بجمالها وأسلوبها الفريد، وتحقق مكاسب مالية ومعنوية يحتاجها أصحاب الهمم لمواصلة مسيرتهم الإبداعية، تحت مظلة الرعاية والتأهيل والتمكين التي توفرها الوزارة.

وتجمّع حشد كبير من الزوّار والضيوف في قسم «سيكريت جاردن» (الحديقة السرية)، المنصّة الرئيسة في «معرض دبي للعروس»، وذلك لمتابعة برنامج استثنائي من عروض الأزياء الأنيقة لدار «سيفدا للأزياء والخياطة والتطريز»، ومصممة الأزياء الهنديّة ريتو كومار، إضافة إلى عرض أزياء العرائس الحصري. كما استقبل المعرض ضيوفه بمجموعة من العروض التوضيحية، والنصائح والإرشادات.

حلوى

شهد المعرض تنظيم عرض واسع لفنون إعداد وتحضير الكيك والحلوى، الذي تضمّن مجموعة من قوالب الحلوى المصممة خصيصاً للمعرض، التي تعكس المهارة العالية والدقة الاستثنائية للخبّازين المحليين. وتعرّف الزوّار عن كثب إلى الأهمية المتنامية لفنون إعداد قوالب الكيك، وتحوّلها سريعاً إلى حاجة ضرورية لحفلات الزفاف والأعراس في المنطقة. وقام ممثلون عن العديد من المتاجر المتخصصة بإعداد قوالب الكيك وحلوى الزفاف باستعراض أبرز مهاراتهم الاستثنائية هذا الأسبوع خلال المعرض.