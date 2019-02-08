الامارات | الحصبة الألمانية خطر على الحامل

شكرا لقرائتكم خبر عن الحصبة الألمانية خطر على الحامل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّر الدكتور كريستيان ألبرينج من خطورة الحصبة الألمانية على الحامل، حيث إنها ترفع خطر حدوث إجهاض أو ولادة مبتسرة، فضلاً عن حدوث اضطرابات نمو جسيمة لدى الطفل. وأوضح طبيب أمراض النساء الألماني أن أعراض الحصبة الألمانية تتمثل في الطفح الجلدي والحمى وأعراض نزلة البرد، مشيراً إلى أن العدوى تنتقل عبر الرذاذ، أي عبر العطس والسعال مثلاً.

ولتجنب هذه المخاطر، ينبغي على المرأة تلقي تطعيم ضد الحصبة الألمانية قبل حدوث الحمل، نظراً لأنه لا يمكن تلقي التطعيم أثناء الحمل.