الامارات | متلازمة القلب المكسور قد تهدد الحياة

شكرا لقرائتكم خبر عن متلازمة القلب المكسور قد تهدد الحياة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة «وومان» النمساوية أن متلازمة القلب المكسور تهاجم النساء بصفة خاصة، موضحة أنها تحدث بسبب الإجهاد العاطفي الشديد، على سبيل المثال بعد الانفصال أو وفاة شخص عزيز على القلب أو حادث.
وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن أعراض متلازمة القلب المكسور تتشابه مع أعراض الأزمة القلبية، التي تتمثل في ضيق التنفس، وآلام الصدر الشديدة والمفاجئة.
ولا ترجع هذه الأعراض إلى انسداد الشريان التاجي كما هو الحال بالنسبة للأزمة القلبية، وإنما إلى فرط إفرازات هرمونات التوتر كالأدرينالين، التي تتسبب في تضيق الشريان التاجي، ثم عدم سريان الدم في الجسم بشكل صحيح.
وشددت «وومان» على ضرورة الاتصال بالإسعاف في حال ملاحظة هذه الأعراض، نظراً لأن المرحلة الحادة قد تتسبب في صدمة قلبية تؤدي إلى الوفاة.
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