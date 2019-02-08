الامارات | حُرقة المعدة تهاجم المسالك التنفسية

شكرا لقرائتكم خبر عن حُرقة المعدة تهاجم المسالك التنفسية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال معهد الجودة في القطاع الصحي إن حُرقة المعدة (الحموضة) المستمرة لا تهاجم المريء فقط، وإنما المسالك التنفسية أيضاً، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال بعض الأعراض، مثل السعال، وبحة الصوت، والصوت الأجش. وأضاف المعهد الألماني أن العصارة الهضمية المسببة لحُرقة المعدة قد تصل إلى الفم وتهاجم الأسنان أيضاً.
وأردف الخبراء الألمان أن حُرقة المعدة المستمرة تستلزم استشارة الطبيب، لأنها قد تشير إلى الإصابة بالارتجاع المعدي المريئي، وهو ضرر مزمن بالغشاء المخاطي، ناجم عن ارتداد غير طبيعي لحمض المعدة إلى المريء.
ويمكن علاج الارتجاع المعدي المريئي بواسطة الأدوية المثبطة لحمض المعدة، إضافة إلى تعديل النظام الغذائي، أي تجنب الوجبات الثقيلة والدسمة والأطعمة الحريفة.
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