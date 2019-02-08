الامارات | عشاء رومانسي في مطعم إل سور

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمتعوا بتجربة عشاء تُقدم فيه ستة أصناف من الطعام على قائمة خاصة من المطبخ الإسباني مطاعم ويستن ولو، في ميريديان الميناء السياحي، من ابتكار الشيف الذي أضاف إليها لمسته الخاصة. العرض: ستة أصناف من الطعام. السعر: 495 درهماً للثنائي. المكان: فندق ويستن دبي، مطعم إل سور. اليوم: الخميس 14 فبراير. تجربة طعام مميزة على الشاطئ. عيشوا أروع اللحظات الشاعرية مع الشريك في عيد الحب على الشاطئ الخاص تحت الخيمة أو الأضواء الرومانسية واختاروا ما يحلو لكم من قوائم الطعام التي تتنوع ما بين المطبخ العربي والإيطالي، بالإضافة إلى مأكولات مناطق بحر إيجه. كما يمكنكم التمتع بتجربة مميزة في تراس الجناح الرئاسي المطل على مشهد البحر وأشجار النخيل السامقة، أو تناول الطعام بجانب المسبح. العرض: قائمة من أربعة أطباق شاملة المشروبات. السعر: بدءاً من 2000 درهم للثنائي. المكان: فندق ويستن دبي. الوقت: طوال شهر فبراير. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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