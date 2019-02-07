كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 11:33 مساءً - أسامة كمال: أفريقيا فخورة برئاسة مصر للإتحاد الإفريقي

معتز عوض

قال الإعلامي أسامة كمال، إن إفريقيا تشعر بالسعادة والفخر بعد رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي، مشيدا بتصريحات شخصية تتميز بالاحترام والوزن الكبير فى القارة الافريقية، بحجم رئيس برلمان عموم أفريقيا روجيه نكودو دانج، عن مصر.

وأضاف خلال برنامجه "مساء dmc"، اليوم الخميس، أنه "رغم ان العالم كله عينيه على أفريقيا ومهتم بالقارة السمراء، ولكن كتير عندنا لايرى من افريقيا غير كأس الامم الافريقية، ده إن كان شايفنا كلنا فى مصر وماكنتش عينيه وإيديه ورجليه كلهم بره مصر وبره هموم مصر ومستقبل مصر".

وتابع كمال، أن رئيس برلمان عموم أفريقيا روجيه نكودو دانج أكد اليوم أن الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى فى 2019، تعتبر بلا شك، حجر جديد فى البناء اللى بيشيده الزعماء الأفارقة عشان يخلوا أفريقيا قارة التنمية والاستقرار والازدهار.

ونقل كمال حديثه في مقدمة البرنامج عن رئيس برلمان عموم افريقيا ، والذي قال إن "قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى مصر هتواصل بلا شك الدفع بالقارة للأمام والشعوب الإفريقية واثقين فى الرئاسة المصرية لزيادة التبادل التجارى والاقتصادى بين البلدان الأفريقية، مؤكدا ان نجاح رئاسة مصر للاتحاد هتفتح طريق تشجيع الاستثمار الوطني والأفريقي والأجنبي، وتعزيز التجارة والازدهار فى البلاد الأفريقية، ولا يمكن أن تحقيق كل الطموحات دي بدون أمن واستقرار دولنا واحترام سيادتها الوطنية اللى دعا ليها الرئيس السيسى".