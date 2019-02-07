كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 11:33 مساءً - أسامة كمال منتقدا الظواهري: "فاضل مين ماهجمتوش"

معتز عوض

ال الإعلامي أسامة كمال، إن أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة" ، إن الظواهري ساوى بين دور تركيا ودور دول الخليج في سوريا، وقال أن باكستان قدمت لطالبان من سنوات، أضعاف اللي قدمته تركيا والخليج للمعارضة، وبالرغم من كدة انقلبت عليهم. الظواهري جدد الهجوم على جماعة الإخوان في دول الربيع العربي وقال إنهم أحد أهم أسباب تدمير "الربيع العربي".

وتسائل كمال خلال برنامجه "مساء dmc"، اليوم الخميس، " فاضل مين ماهاجمهوش الظواهري؟ مش فاضل.. عايز ايه؟ حتى السي أي إيه ما قالتش، بس شكل القاعدة نازلة تعمل شغل في الملعب الاقليمي مش العالمي".