كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 11:33 مساءً - داعية: المهر أو المؤخر ليس إحسانا من الزوج على الزوجة

معتز عوض

قال الشيخ أشرف الفيل، من علماء الأزهر، إن المهر أو مؤخر الصداق، ليس إحسانا أو عطاء، من الزوج على الزوجة، وإنما هو يحسن إلى نفسه كما ذكر القرآن "حقا على المحسنين"

وتابع الفيل، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "القرآن فرض الحق على المحسنين أى من يطلقون زوجاتهم، فهنا دفع مؤخر الصداق حق واجب".