أولياء أمور مدرسة عمر بن عبدالعزيز يستغيثون: "المديرة بتعض المدرسين وبتضرب الطلبة"

مأساة يعيشها طلاب وأولياء أمور ومدرسين مدرسة عمر بن عبد العزيز الرسمية للغات، في منطقة عزبة النخل، عنف لفظي وجسدي يمارس من قبل مديرة المدرسة، ضد الطلاب والمعلمين، ما أصابهم بالذعر والخوف ورغم الشكاوى التي تقدموا بها إلا انها لا تزال داخل المدرسة حتى الآن.

تقول "رشا"، ولية أمر طالبين بالمرحلتين الثانى والرابع الابتدائى: "مشاكلنا مع المديرة دي بدأت من أول يوم جت فيه المدرسة معاملة سيئة للطلاب والطاقم المدرسي تقوم باتخاذ قرارات فردية دون دراسة أو تشاور مع الهيئة التعليمية بالمدرسة وغالبية قرارتها تعسفية لا تصب في مصلحة الطلبة أو المدرسين".

واستكملت حديثها لـ"هُن"، أثناء فترة الامتحانات أعطت أوامرها بعدم فتح أبواب المدرسة إلا الساعة الـ 9 مساءً الأمر الذى ترتب عليه الازدحام أمام أبواب المدرسة والتزاحم بين الطلاب عند الدخول وضياع ما يزيد عن ربع ساعة من وقت الامتحان.

وتابعت: "بتعمل تصرفات غريبة وغير منطقية منها قامت باغلاق الأبواب الحديدية بين الأدوار الأمر الذي أدى إلى احتباس أحد الطلاب أكثر من نصف ساعة حتى تم إخراجه"، مضيفة أنه قام العديد من أعضاء مجلس الأمناء بالمدرسة وأولياء الأمور بتقديم شكوى لدى الإدارة التعليمية وأمام مديرية التعليم ولم يتم اتخاذ اَي اجراء سواء بالتحقيق معها أو اتخاذ إجراء تأديبي ضدها".

"ضربت بنتى وكسرت ليها الموبايل وطلبت منها تمضى على نفسها ورقة أن محدش اتعرض ليها بالضرب"، هكذا بدأت "غادة"، ولية أمر طالبة بالصف الأول الاعدادى، حديثها معبرة عن خوفها من ردود الأفعال غير المنطقية للمديرة.

وتقول الأم: "المدرسة في منطقة وحشة جدا دايما بطلب من بنتى متخرجش من المدرسة إلا لما أجي أخدها، بعدها قامت المديرة بشدها بالعافية وإخراجها من المدرسة وفضلت تضرب فيها وكسرتلها التليفون".

استغلت المديرة كما ذكرت الأم صغر سن طفلتها، وتقول، "نتيجة خوف البنت منها كتبتها تعهد أن محدش اتعرض ليها بالضرب وأن تليفونها اتكسر نتيجة سقوطه على الأرض". تقدمت الأم بشكوى إلى الإدارة التعليمية في البساتين تحمل رقم 7م 2019، وعمل محضر في قسم شرطة البساتين، ولكن لم يتم التعامل معها حتى الآن.

وقائع متكررة انتهت بإيذاء معلمة داخل المدرسة و"عضها"، وتقول ولية أمر أخرى رفضت ذكر اسمها: "عنف المديرة متكرر وعلى الرغم من صدور قرار من الإدارة التعليمية باستبعادها من منصبها إلا أنها لم تنفذ القرار حتى الآن، إرهاب المدرسين والطلاب متكرر وإحنا مش عارفين نعمل إيه تاني علشان كده قررنا تنظيم وقفة احتجاجية أول يوم دراسة للتصدى للعنف الذى تمارسه ضد الطلاب العيال حاسين إنهم في سجن مش مدرسة".

وتابعت: "اعتدت المديرة بالضرب على إحدى المدرسات بالمدرسة، لرفض المعلمة الخضوع لرغبتها واستكتبها ورقة أنه لم يتعرض لها أحد بالضرب أو الإهانة وعند رفض المعلمة ذلك، اعتدت عليها بالضرب وقامت بعضها".

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