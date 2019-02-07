منى زكي تروي قصة تغلبها على التنمر: أتجنب التعليقات المسيئة

قالت الفنانة منى زكي، سفيرة اليونيسيف، إنها تعرضت في طفولتها للتنمر، مؤكدة أنها ما زالت تتعرض له حتى اليوم، ولكنها أصبحت قادرة على التعامل معه.

وأضافت زكي، خلال حديثها عبر فضائية "سكاي نيوز" عربية، أنها تتعامل مع التنمر والمتنمرين بـ"أحمي نفسي وأنا في مثل هذا السن من التنمر، من خلال تجنب قراءة التعليقات المسيئة، والأشياء السلبية، وأحاول أن أتعامل مع الأشخاص القادرين على التحاور معي بعقلانية، وليس الذين يحاولون نقد الشخص لهدمه".

وعن مشاركتها في حملة لمكافحة التنمر: "لدي ابنة مراهقة وأطفال أصغر سنا، وبدأت أتلمس مدى انتشار التنمر في المدارس بشكل خاص، وهو الذي سبب أذى كبير للأطفال ودفع بعضهم للانتحار".

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