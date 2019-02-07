كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 09:59 مساءً - بالصور..تعرف علي أخطر 10 أنواع كلاب تهدد حياة أصحابها

بالرغم من العلاقة الوطيدة بين البشر والكلاب، واعتياد الكثيرين على تربيتها فى منازلهم واصطحابها بشكل يومي وكأنها أحد أفراد العائلة.

إلا أن هناك أنواع فى غاية الخطورة، قد تهدد حياة اصحابها وتعرضها للخطر إما بإصابات بالغة، أو قد تتفاقم المشكلة وتسبب الوفاة.

تشاو تشو

سلالة من الكلاب التي تم تهجينها في الصين، نشأت في السهوب القاحلة في شمال الصين ومنغوليا سنة 150 قبل الميلاد،

يمتاز بالثبات، وقوائمه الصغيرة وساقيه الخلفيتين المستقيمتين وأذنيه المنتصبتين،قضي معظم وقته بالحراسة وهو لا يشبه انواع الكلاب الاخرى بحيث أنه يهاجم كل شخص لا يعرفه، وهذا لحماية صاحبه ولا ينبح خلال الهجوم، فبالرغم من كون تدريبه صعبا لكنه من أفضل كلاب الحراسة بالفطرة.

بريسا كناري

ضخم ذو الأصول الإسبانية، حجمه الضخم،حتاج لتدريبات على التعامل مع البشر كغيره من السلالات المشابهة، نظرًا لشراسته وميله لمهاجمة والأخرين، ومحظور في أستراليا ونيوزيلندا.

جريت داني

يعد الكلب الدانماركي الضخم واحدًا من أطول الكلاب في العالم، حيث يحمل الرقم القياسي العالمي الحالي، الذي يقاس طوله 112 سـم من المخلب حتى الكتف، ويتربى الكلب الدانماركي الضخم في الأصل على اصطياد الغزلان والخنازير البرية.

توسا اينو

يعتبر الأخطر علي مستوى العالم، يصل وزنه إلى 200 رطلًا، ويمكن أن يصل طوله إلى 32 بوصة، وهو من الكلاب القتالية، ويقيد قانونيًا في بعض البلدان.

فيلا برازيليرو

تم تطوير هذه السلالة في البرازيل لحماية المزارع. الكلب البرازيلي يمتلك ثقة عالية و هو ممتاز لحراسة المساحات الشاسعة. كلب كهذا حتما لا يظهر أي إعجاب للغرباء.

الذئب الهجين

هجين من أنثى الكلب وذكر الذئب، يتيمز هذا النوع بشكلة الذي يميل كثيرًا إلى شكل الذئب من ناحية القوة والضخامة، ويستطيع الجري بسرعة 62 ميل في الساعة بكل سهولة، ولديه حواس قوية ترشده وتعينة على معرفة الطرق المناسبة لسلوكها وبإمكان هذه الكلاب تحمل جميع الطقوس الباردة والمثلجة سواء في الليل أو النهار دون صعوبة ولها أسنان حادة وقوية ويبلغ عدد الأسنان حوالي 42 بإمكانها طحن الأشياء القاسية، ويبلغ عمرها 16 سنة على الأكثر.

الهاسكي السيبيري

سلالة من الكلاب تكاثرت في شرق سيبيريا، يمتاز هذا النسل بحجمه المتوسط، كثافة معطفه، نشاطه، وقدرته على التحمل خصوصًا في الظروف شديدة البرودة. جينيًا، ينتمي هذا النسل إلى عائلة الإسبتز،وفي فترة حمى الذهب في ألاسكا قام أهلها بإستيراد هذا النسل من أجل العمل ككلاب لجر المزالج، ثم انتشر لباقي الولايات المتحدة وكندا،و حاليًا أصبح الهسكي يربى كحيوان منزلي.

الروت وايلر

أصله من ألمانيا ويوجد بكثرة في أمريكا الشمالية، وهي أنواع غير رائجة في العالم وتعتبر من أنواع الكلاب التي تستخدم في الصيد أحيانا، وينصح أصحاب هذا النوع بالتدريب الجيد، لأن كلاب الروت ويللر قادرة على قتل الناس، بفضل فكها القوية وجسم الممتلئ بالعضلات.

الراعي الألماني

سلالة كلاب تأخذ ااسمها من بلدها الأصلي ألمانيا، حيث اكتُشف في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي، وهو يعد أفضل كلاب العالم في التعلق مع الإنسان وإخلاصه له، لذا فهو من أكثر الكلاب انتشارًا، يستخدم الراعي الألماني ككلب شرطة وفي الحروب في جميع أنحاء العالم بسبب قوته وذكائه وسهولة تدريبه على طاعة الإنسان، ولكنه يمتلك سمعة سيئة فى بعض وقائع القتل تجاه البشر.

بيتبول

كلب هجين يتميز بقوة وشراسة كبيرة تخافه معظم الكلاب لشراسته، ولشدة طبعه العنيد قد يموت في إحدى النزالات بسبب نزيف أو كسر وعادة يتم قطع أذنيه لكي لا يتألم عند القتال، وإذا كنت تستفزه فحياتك بالتأكيد فى خطر.



