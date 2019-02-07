كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 09:59 مساءً - الإفريقي يستعيد نغمة الفوز بإسقاط الحمام في الدوري التونسي

الإفريقي

انتزع الإفريقي، فوزا صعبا من ضيفه نادي حمام الأنف بهدف دون رد في المباراة، التي جمعت بينهما مساء اليوم، باستاد ملعب المنزة ضمن منافسات الجولة الـ14 بالدوري التونسي.

سجل هدف الافريقي الوحيد لاعبه علي العايدي في الدقيقة 65، قبل أن يحصل على البطاقة الحمراء في الدقيقة 84.

بهذه النتيجة رفع الإفريقي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد نادي حمام الأنف عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.