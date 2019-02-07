كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 09:59 مساءً - مصطفى بكرى: الجيش والشرطة حملوا أرواحهم على كفوفهم دفاعا عن الوطن

معتز عوض

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر بلد المصريين وليست بلد عصابة وهناك بعض الأشخاص الناشطين عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بغرض دبح مصر ليل نهار حتى تعود البلاد إلى سيناريو 25 يناير 2011 وهو لن يحدث على الإطلاق.

وأضاف بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الجيش والشرطة حملوا أرواحهم على كفوفهم دفاعا عن الوطن بداية من المجلس الأعلى في 25 يناير 2014 ثم المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 3 يوليو 2013.

وتابع الإعلامي مصطفى بكري، أن مؤسسات الدولة هي من حمت البلاد، فجهاز المخابرات العامة،جهاز المخابرات الحربية، وجهاز الأمن الوطني قاموا بحماية البلاد بالمعلومات ودائما ما يمدوا صناع القرار بالمعلومات هدفها كيف نحمي الوطن.