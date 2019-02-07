كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 09:59 مساءً - الخطيب: لا نتدنى لأي مستوى لا يتناسب مع مبادئ الأهلي

الخطيب

صرح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أنهم يتحملون واجبات وطنية وإجتماعية وسلوكية ودورهم الحفاظ على قيم النادي، ومبادئه، وموروثاته، وتقاليده، دون التدني لأي مستوى لا يتناسب مع قيم ومبادئ النادي الأهلي.

وقال الخطيب في كلمته أثناء افتتاح صالة الكارتيه داخل النادي الأهلي مساء اليوم الخميس: "الأهلي لديه واجبات وطنية واجتماعية وإنسانية وسلوكية، حيث يبقى الدور الوطني واضحًا في تدعيم المنتخبات الوطنية باللاعبين المميزين خاصة وأن النادي الأهلي يبقى الداعم الأول لجميع المنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب."

وتابع: "إلى جانب دور الأهلي الإنساني ممثلا في الحفاظ على قيم النادي، ومبادئه، وموروثاته، وتقاليده، دون التدني لأي مستوى لا يتناسب مع قيم ومبادئ النادي الأهلي."

وأضاف: "الجانب الاجتماعي للأهلي يتمثل أيضًا في الدور الذي يقدمه لدعم الدولة بشكل عام، والأهلي وأعضائه بشكل خاص، خاصة وأن الأهلي النادي الأكثر شعبية."

وواصل: "الأهلي أمامه واجب يرتبط بالجانب السلوكي، المتمثل في ضرورة الحفاظ على السلوكيات المتعارف عليها، من أجل ضمان نقلها بالشكل المثالي إلى الأجيال القادمة، مشددًا على أن الأهلي دائمًا يسير بخطى ثابتة لتحقيق نجاحاته وإنجازاته بفضل دعم جماهيره وأعضائه."