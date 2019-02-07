كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 09:59 مساءً - بمشاركة عبدالشافي - الأهلي يقهر الحزم في الدوري السعودي

أهلي جدة

حقق فريق الأهلي فوزاً مهماً على مضيفه الحزم 4-2 اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة ضمن الجولة الـ19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ليقفز الفريق الغربي إلى المركز الثالث في انتظار بقية نتائج الجولة.

سجل للأهلي عبدالفتاح عسيري الدقيقة "9" وهدف عكسي "16" وديجانيني تافاريس "49"، عمر السومة"90+4" بينما سجل للحزم الكولومبي جون باجوي "14" و محمد الصيعري "34".

النتيجة رفعت رصيد الأهلي إلى 36 نقطة المركز الثالث في انتظار ما تسفر عنه مباراة الشباب في ذات الجولة، بينما بقى الحزم عند 19 نقطة في المركز الثاني عشر.

بدأ لاعبو الحزم المباراة بضغط مكثف على فريق الأهلي وكاد محمد الصيعري أن يفتتح التسجيل لأصحاب الأرض لكن محمد العويس حارس الأهلي تصدى لتسديدته بعد مرور دقيقتين فقط من انطلاقة المواجهة.

لكن التسجيل كان من نصيب الأهلي بواسطة مهاجمه عبدالفتاح عسيري عند الدقيقة 9 مستفيداً من الكرة المرتدة من حارس الحزم بعد ضربة ثابتة نفذها عمر السومة، قبل أن يعادل الحزم النتيجة من رأسية الكولومبي جون باجوي عند الدقيقة 14، لكن حسين القشطة لاعب الحزم أفسد فرحة زملائه سريعاً بهدف عكسي منح التقدم للأهلي عند الدقيقة 16.

وحرم الحكم عبدالفتاح عسيري من الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه عندما ألغي هدفه بداعي التسلل، ليكثف الحزم من هجماته بغية إدراك التعادل وكان لهم ما أرادوا عن طريق محمد الصيعري مهاجم وهداف الفريق عند الدقيقة 34 انتهى عليه الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني عزز ديجانيني تفاريس تقدم الأهلي بهدف ثالث عند الدقيقة 49 بعد أن تلاعب بدفاع الحزم وسجل يمين الجزائري مليك عسيلة حارس المرمى، وطالب عبدالفتاح عسيري بركلة جزاء بعد تعثره في كرة مشتركة مع حارس العزم ولجأ البرتغالي آرتور سواريس حكم المباراة إلى تقنية "الفيديو" ليأمر باستئناف اللعب ويسجل السوري عمر السومة الهدف الرابع عند الدقيقة "90+4" تنتهي المباراة بفوز الأهلي برباعية مقابل هدفين للحزم.

هذا، ويستضيف الحزم نظيره الباطن الأربعاء المقبل، بينما يستضيف الأهلي منافسه النصر الثلاثاء في قمة الجولة الـ 20 من الدوري المحلي.