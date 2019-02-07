كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 09:59 مساءً - عُمان تترأس اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالقاهرة

تترأس سلطنة عُمان أعمال الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في دورته العادية (103) التي تعقد اليوم الخميس 7 فبراير 2019م في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بوفد يترأسه طلال بن سليمان الرحبي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط.

يستعرض الاجتماع تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية حول متابعة تنفيذ قرارات المجلس ونشاط الأمانة العامة فيما بين الدورتين. بالإضافة لمناقشة عدة موضوعات من ضمنها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، والمستجدات حول الاستثمار في الدول العربية.

كما سيتم مناقشة موضوعات متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الافريقية في دورتها الرابعة، ومتابعة تنفيذ إعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية، ومجالات التعاون بين جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة.

إضافة إلى ذلك يناقش المجلس عدة موضوعات اجتماعية أبرزها التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، وقرارات الدورة (38) لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وعددا من المواضيع المرتبطة بالقطاعين الاقتصادي والاجتماعي.