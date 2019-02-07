كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 09:59 مساءً - أشرف زكى يتبرأ من شيما الحاج ومنى فاروق .. مش ممثلات أصلا

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية: إن منى فاروق وشيما الحاج، ليستا عضوتين في نقابة المهن التمثيلية.

وأضاف زكي تعليقًا على إلقاء القبض على الممثلتين بتهمة ارتكاب الفعل الفاضح: "مش أعضاء عندنا وملناش أي علاقة بيهم".

وذكر نقيب الممثلين أن منى فاروق حصلت مرة على تصريح مؤقت من النقابة لمزاولة التمثيل، لكنها ليست عضوة في النقابة، أما شيما الحاج فلا نعرف عنها شيئًا.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ألقت القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة ارتكاب الفعل الفاضح بتصوير مقطع فيديو إباحي.