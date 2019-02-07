كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 09:59 مساءً - الرابح الأكبر اليوم " مبدعي مصر " بعد تدشين صندوق رعاية المبتكرين

مع كل طلعة شمس وبداية يوم جديد هناك رابحون وخاسرون ، فى كافة المجالات ، مال وأعمال ، رياضة ، فن ، حتى على مواقع التواصل الاجتماعى هناك رابحون وخاسرون .

وفى البشاير قررنا ان نرصد يوميا لقرائنا الكرام أبرز الرابحين فى كل يوم ، ليكونوا شعلة أمل للأخرين .

واليوم أستحق نوابغ مصر لقب الرابح الأكبر بعد أن صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 1 لسنة 2019، بإنشاء صندوق يسمى "رعاية المبتكرين والنوابغ" تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع الوزير المختص بالبحث العلمي، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع أخرى له.

ووفقا للقانون، الذي نشرته الوقائع المصرية فإن الصندوق يهدف إلى دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وكذلك تقديم منح للدراسين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم في الداخل أو الخارج، والمساهمة في تأسيس بيئة داعمة للباحثين والمبتكرين بالتعاون مع المؤسسات والجهات الممولة لأفكارهم البحثية والابتكارية.