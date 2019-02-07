كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 09:59 مساءً - آلاف الطلاب في شوارع هولندا للاحتجاج على التغيير المناخي
شارك الآلاف من طلاب المدارس في هولندا، اليوم الخميس، في مسيرة للاحتجاج على التغير المناخي.
وقد توجه الأطفال على متن حافلة وقطار إلى لاهاي، مقر الحكومة الهولندية، من أنحاء هولندا، للمطالبة باتخاذ إجراء ضد التغير المناخي.
وقالت الشرطة: إن نحو 5000 طفل شاركوا في المسيرة، على الرغم من أن المنظمين قالوا إن العدد كان أعلى من ذلك.
يشار إلى أن طلاب المدارس حول العالم نظموا مسيرات احتجاجية خلال الأسابيع الماضية، للمطالبة باتخاذ إجراء ضد التغير المناخي.
وأعرب 250 عالما في خطاب نشرته وسائل الإعلام الهولندية اليوم الخميس عن دعمهم للطلاب، وقال إن الإجراءات الحالية ضد التغير المناخي ليست كافية.
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