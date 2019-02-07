لعروس 2019.. هكذا تتألقين بتسريحة "قوس الشعر"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يؤكد مصممو الشعر في هوليوود أن تسريحات الشعر المرفوعة عملية جدًا للعرائس وأنيقة ويمكن الاعتماد عليها، فرفْع جزء من شعرك يضمن لك وضوح وجهك بينما لا يزال باقي شعرك حرًا منسدلا على كتفيك.

ويعتبر أسلوب كايت بوسورث لتصفيف الشعر مثاليًا لخلق التوازن بين الشعر والثوب المزخرف كثير التفاصيل، حيث يجمع بين البساطة والأناقة، ولتطبيقه ابدئي بغسل شعرك وتجفيفه وجعله أملس، ورطبي شعرك برذاذ واق من الحرارة ثم وزعي قطرات صغيرة جدا من الزيت على شعرك، واسحبي خصلتين من جانبي شعرك وثبتيهما معًا برباط شعر مطاطي.

كما نفذت المصممة لاسي ريدواي هذه التسريحة للممثلة كيكي لين لتظهر جمال شعرها الطبيعي مع دبابيس لامعة وأبقت الشعر منسدلاً لتعطي منظرًا جذابا لتسريجة ذيل الحصان.

بينما بدأت كريستين آيس بشعر أملس، ثم قامت برفع الشعر الأمامي للغرة فقط على هيئة كعكة مع بعض الدبابيس.

وأبدعت مصففة الشعر كاستيلو هذه التسريحة لهالي باري بطريقة الكعكة، فقامت بجمع جزأين من شعرها من الأمام في كعكتين منفصلتين وارفقتهما بضفيرة واسعة أسفلهما، ويمكنك إضافة بعض الزهور أو الإكسسوارات إذا رغبت في ذلك.

في هذه التسريحة والتي تناسب الشعر الفاتح أكثر، استخدمت خبيرة الشعر "براجر" مكواة الشعر للحصول على الموجات الواسعة ثم وببساطة جمعت الشعر إلى الخلف وثبتته بدبابيس صغيرة بينما بقي الشعر منسدلاً.

بينما أثبت مصفف شعر آشلي روبيل أن الضفائر هي الأقوى حين قدم تسريحة شعر منسدل مع ضفائر مرفوعة وإكسسوارات ذهبية.

أما المصمم كاش لولس فصفف شعر أليس عبدالعزيز بطريقة بسيطة غاية في الرقة، حين جمع خصلتين من الشعر في عقدة صغيرة مع شعر منسدل وإكسسوار هادئ.

وبجمع الشعر من جانب واحد باستخدام إكسسوار جذاب تكونين قد صففت شعرك على طريقة مصمم الشعر جيوفاني فاكارو.