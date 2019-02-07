غدا.. انطلاق Cairo Wedding Festival

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

تنطلق، غدًا الجمعة، فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان الزفاف Cairo Wedding Festival، بأحد فنادق التجمع الخامس.

وتتميز الدورة بحسب القائمين على المهرجان بمفاجآت عديدة، إذ يشهد مشاركة سفارة إندونيسيا كضيف شرف، وكذلك عدد من مصممي الأزياء لأول مرة في مصر والدول العربية.

ومهرجان الزفاف، هو حدث ينتظره المقبلون على الزواج والخبراء و المتخصصون في مجال الأفراح، وذلك لما يقدمه من تنوع المنتجات والخدمات لأهم و أكبر العارضين في كافة المجالات التي تهم العروسين.

وقررت إدارة المهرجان هذا العام دعم المواهب الشابة في مجال تصميم الأزياء الخاصة بالزفاف من خلال تقديمهم لعروض مميزة.

ويهدف المهرجان إلى دعم الشركات الناشئة في مختلف المجالات بالسوق المصري وإتاحة الفرصة أمام الشباب الذين يخطون خطواتهم الأولى في هذا المجال، وتشجيع الزائرين على الاعتماد على المنتجات المصرية ذات الجودة العالية المقدمة من العارضين.

ويشارك بالمهرجان عدد من خبراء تصميم الأزياء ومصففي الشعر والتجميل، ومنظمي حفلات الزفاف، والمصورين، لمعرفة عروض أماكن قضاء شهر العسل، وإقامة حفلات الزفاف.