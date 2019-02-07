كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 08:35 مساءً - حاسب من العنتيل ليعضك .. سعد لمجرد يجتمع بحسناء مغربية - صورة

سعد لمجرد

خطف الفنان سعد لمجرد أنظار جمهوره بعد نشره صورة مع خبيرة الموضة الحسناء ميريام الأبيض، كنا وجه محبيه عدة أسئلة له حول السر الذي يجمع بينهما والمفاجآت التي يحضرانها معاً لعودة "المعلم" بطريقة قوية.

وتوقع جمهوره وجود علاقة حب خاصة تجمع بين الشابين، إلا ان سعد نفى الأمر بشكل نهائي من خلال تعليقها الذي أكد فيه أنه يمضي اوقاتاً ممتعة مع أعز صديقاته في باريس.

وركز قسم كبير من محبي لمجرد على وجود الشابة الحسناء معه وربطوها بالعمل الجديد الذي يحضره، ومن المتوقع أن يكون مميز ومتجدد.

ويأتي هذا الافتراض بعدما كانت خبيرة الموضة المعروفة بـMimi Le Blanc قد أشرفت على أزياء وإطلالات سعد في المقابلات وجلسات التصوير والحفلات والمهرجانات، لافتاً اعتمادها على الإكسسوارات الكثيرة التي صممتها ميريام خصيصاً له.

من جهة ثانية، عبر النجم المغربي عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام عن حبه للفنانة فيفي عبده وذلك للرد على ما كتبته في بوستر لها قالت فيه: "تحية مني للشعب المغربي سعد لمجرد أحبك".