كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 08:35 مساءً - جمعة يُسجل ويقود أحُد لإكتساح الفيصلي في الدوري السعودي

أحد والفيصلي

واصل أحد صحوته في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي في المسابقة، إثر فوزه الثمين والمستحق 4 - 1 على ضيفه الفيصلي يوم الخميس في المرحلة التاسعة عشر للمسابقة.

ورغم الفوز، ظل أحد قابعا في مؤخرة الترتيب برصيد 12 نقطة، في حين تجمد رصيد الفيصلي، الذي تلقى خسارته السابعة في المسابقة هذا الموسم والثالثة على التوالي، عند 24 نقطة في النمركز الثامن مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وبادر محمد عطية عيسى بتسجيل هدف مبكر لأحد في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيع الفيصلي فرصة إدراك التعادل سريعا، عقب إهدار لاعبه لويس غوستافو ركلة جزاء في الدقيقة 20. وأضاف صقر عطيف الهدف الثاني لأحد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، ثم أحرز زميله المصري أحمد جمعة الهدف الثالث في الدقيقة 47. وقلص حمدان الشمراني الفارق بتسجيله هدفا لمصلحة الفيصلي في الدقيقة 50، فيما تكفل الكاميروني أدولف تيكو بإحراز الهدف الرابع لأحد في الدقيقة 76.

وبهذه الخسارة يكون الفيصلي قد تعثر في 4 مباريات متتالية بعد تعادله مع النصر وخسارته أمام الباطن والحزم وأحد.