كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 08:35 مساءً - ولا 3 أفلام ولا 3 مسلسلات - شيما الحاج ومنى فاروق ينتظران حكم بـ 3 سنوات سجن

خلال الساعات الماضية ألقت أجهزة الأمن القبض على الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج ، فيما لم يتم ضبط المخرج الظاهر في مقطع الفيديو لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبله، ومن المنتظر معاقبة المتهمين، بالحبس 3 سنوات طبقا لنص المادة 278 من قانون العقوبات.

وتواجه المتهمتين تهم التحريض على الفسق والفجور، نشر فيديوهات جنسية، ارتكاب فعل فاضح وخادش للحياء العام.

وحددت المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة لسنة 61 مادة 1، فقرة (أ) كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه، (ب) إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر 21 سنة كانت عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه إلى 50 جنيها.